Tchad : le président du CMT rend hommage à l’Assemblée nationale

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a adressé une note aux députés. Elle annonce la fin de la troisième législature. Le message a été lu le 24 septembre par le président de l’Assemblée nationale.

La troisième législature vit ses derniers jours. Une dernière plénière sera organisée mercredi prochain. Elle fera place au Conseil national de transition(CNT), dont la liste des membres a été publiée hier. Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby l’a annoncé aux députés dans une note lue par le président de l’Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi .

Dans la salle de l’Assemblée nationale, les députés se sont tenus debout pour écouter ce message. Le président du CMT a, par la voix du président de l’Assemblée nationale, rendu un hommage aux députés pour leur apport dans la conservation et le renforcement de l’Etat de droit.

’’A chaque fois où les mercenaires ou les terroristes ont tenté de déstabiliser notre pays, les députés ont fortement appuyé et soutenu les actions du gouvernement et des forces de sécurité, dans la lutte pour la défense de la patrie et la sauvegarde des acquis de la liberté et de démocratie’’, a indiqué Mahamat Idriss Deby.

’’A travers cette législature, l’expérience nous a montré qu’une nation ne peut se construire, progresser et se développer sans le soutien de son Assemblée nationale qui demeure un pilier essentiel de la gouvernance’’, écrit le général des corps d’armée.

Les actions des députés sont mémorables, dit-il. ’’La nation vous est éternellement reconnaissante pour ces innombrables preuves accomplies au service de notre pays et de notre peuple’’.

Pour rappel, la troisième législature a débuté en 2011. Elle devait prendre fin au bout de quatre ans. Mais, son mandat a été prolongé. En tout, l’Assemblée nationale a voté 322 lois visant à ”renforcer la situation économique, financière et sociale du pays”.