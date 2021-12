Tchad: le président du CMT demande une réduction fiscale exceptionnelle aux entreprises qui recrutent des jeunes 

Le président du conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a fait trois grosses annonces à l’endroit des jeunes.



Le président du conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a annoncé le recrutement de 5mille jeunes à la fonction publique ce jour. C’est devant plus de 500 jeunes qu’il a fait l’annonce. Pour lui la question de l’emploi des jeunes par les secteurs publics et privés reste la première des priorité.



Mahamat Idriss Deby a demander aussi au gouvernement « d’accorder des facilités fiscales exceptionnelles aux entreprises qui recrutent des jeunes ».



L’autre point saignant du discours est la demande d’augmentation des financements en faveur de l’entreprenariat des jeunes et à soutenir les incubateurs.