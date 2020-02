Tchad: le président Deby rassure que les travaux de la route Djoumane-Laï vont commencer

Le président de la République, Idriss Deby Itno a lancé officiellement ce vendredi le PADLFIT à Laï dans la province de la Tandjilé-est. En livrant ses impressions à la presse, il a évoqué la question de l’enclavement de cette province.

“On m’a trop parlé de l’enclavement de la Tandjilé“, a dit Idriss Déby Itno ce vendredi 28 février 2020. Selon lui, ce n’est pas la seule province du Tchad enclavée. “C’est vrai que c’est un grenier du riz, nous avons initié un programme en son temps, avant la crise économique qui nous a durement frappé, de la construction de la route Laï-Djoumane. Les outils sont prêts” a ajouté le chef de l’État.

En effet, il faut le reconnaître, la population de la Tandjilé s’intéresse beaucoup au désenclavement, à travers la construction des routes reliant la ville de Laï à d’autres villes et provinces . “Je leur rassure qu’avant la fin de l’année, les travaux de la route Djoumane-Laï vont commencer”, a déclaré le président de la République.

Pour Idriss Deby Itno, le PADLFIT est un programme conçu et monté par les Tchadiens et pour les Tchadiens, une première du genre. “Nous avons l’habitude de recevoir des programmes conçus ailleurs, sous d’autres cieux… aucun de ces programmes n’a réussi“.



Le PADLFIT est un vaste et ambitieux programme qui concerne l’ensemble des 23 provinces du Tchad, selon le chef de l’État, Idriss Deby Itno. La Tandjilé et particulièrement la ville de Laï a été choisie pour servir de programme pilote afin de tirer des leçons pour les prochaines provinces quant aux échecs et réussites. La Tandjilé, comme l’a reconnu le chef de l’Etat est une région enclavée mais qui a d’énormes potentialités dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Avec une population dépassant les 800 000 habitants la provinces de la Tandjilé présente beaucoup d’opportunités. Selon Idriss Deby Itno, le développement à la base en touchant la population rurale est un des buts essentiels du programme.