Tchad : le président Déby lance le PADLFIT à Laï

POLITIQUE – Le président de la République Idriss Déby Itno a lancé ce vendredi dans la province de la Tandjilé-est le PADLFIT financé par le PNUD et la BADEA.

Le Programme d’Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad (PADLFIT) est un programme intégré et d’envergure nationale qui vise à lutter contre la pauvreté à travers la promotion du développement local, des filières à fort potentiel et de l’inclusion financière et sociale des populations. C’est la ville de Laï qui a servi de pilote pour ce projet dont le lancement officiel a eu lieu ce vendredi 28 février 2020.



Le PADLFIT constitue en effet la réponse du gouvernement pour une dynamique inclusive pour le développement durable. Il s’agit du principal programme intégré pour faciliter la mise en œuvre du Plan national de développement 2017-2021 et le déploiement de la Stratégie nationale de la finance inclusive au Tchad. Il a été Formulé sur la base des expériences acquises en fusionnant deux programmes que sont : le Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Gouvernance Locale (PADGL) et le Programme d’Appui à la Finance Inclusive au Tchad (PADLFIT).



L’objectif global du PADLFIT est de contribuer à lutter contre la pauvreté à travers la promotion du développement local, des filières à fort potentiel et de l’inclusion financière et sociale des populations. Selon le ministre de l’Economie et de la Planification du Développement, Issa Doubragne, le PADLFIT “est un programme ambitieux dont le seul et ultime but est d’aider les plus démunis d’entre nos citoyens à renforcer leur résilience à faire face à leurs défis”