Tchad : Le président Déby annonce l’élaboration d’un Plan national de développement 2022-2026

Lors de la 75ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient par visioconférence, le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans sa déclaration, lue par le chef de la diplomatie tchadienne, a annoncé l’élaboration d’un nouveau plan national de développement 2022-2026. Il a par ailleurs insisté sur les effets de la covid-19 sur les pays pauvres en général, et le Tchad en particulier.

Le monde entier subit en ce moment les dégâts de la pandémie de Covid-19, mais les capacités d’y faire face varient. Les pays en développement, en particulier les pays africains, du fait de leurs multiples fragilités structurelles, sont plus exposés aux conséquences de ce fléau. Le Tchad, pays sahélien enclavé, déjà en butte à une multitude de chocs, subit de plein fouet les multiples répercussions de cette pandémie sur les divers aspects de la vie nationale. Ses priorités, souligne le Maréchal Idriss Déby Itno, se retrouvent bouleversées et les ressources limitées de l’Etat ont dû être réorientées pour faire face en premier temps, aux urgences sanitaire, humanitaire et socioéconomique.

Le Plan National de Développement 2017-2021 du Tchad qui a été fortement soutenu par les donateurs lors de sa présentation à la Table ronde de Paris en 2017, n’a pas reçu les résultats escomptés, à cause de la faible mobilisation des ressources, note le président Déby. Aussi, ajoute-t-il, pour appuyer le gouvernement dans ses efforts visant à promouvoir son développement durable, la tenue des promesses faites pour son financement est vitale pour le Tchad qui élabore en ce moment le second Plan national de développement 2022-2026.

Par ailleurs, « comme dans d’autres pays partageant les mêmes conditions, la situation socio-économique est inquiétante au Tchad. La croissance pour l’année en cours a été revue en baisse ; le déficit budgétaire s’est creusé ; plusieurs centaines de milliers de travailleurs se sont retrouvés en situation de chômage technique ; la vie des ménages s’est retrouvée considérablement affectée ; les données macroéconomiques de l’année 2021 ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices. Les capacités de l’Etat à mettre en œuvre les actions de développement découlant du Plan Nationale de Développement 2017-2021, considéré comme le principal levier de la mise en œuvre des agendas internationaux, en particulier le Plan décennal de l’agenda 2063 de l’Union Africaine et l’Agenda 2030 des Nations Unies, se retrouvent affaiblies », déplore le Maréchal Idriss Deby Itno.