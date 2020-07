Tchad : le président Déby annonce l’adoption du calendrier électoral définitif

Le Tchad a adopté un calendrier électoral définitif pour les futures élections. C’est à travers un tweet posté ce jeudi 2 juillet que le président de la République, Idriss Deby Itno, a annoncé cette nouvelle.

Cette annonce fait suite à une rencontre avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et du Cadre national de dialogue politique (CNDP).

J’ai rencontré, de nouveau, ce matin les membres de la CENI et du CNDP. Je me réjouis de l’entente entre les deux parties qui a débouché sur l’adoption d’un calendrier électoral définitif respectant les délais légaux. Plus de temps à perdre. pic.twitter.com/pMZmNJ2vgu