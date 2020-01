Tchad : Le président Déby a regagné N’Djamena après une visite privée en France

Le président de la République Idriss Deby Itno a regagné N’Djaména en début de soirée ce mercredi 22 janvier après un séjour privé de plus d’une semaine en France.

Le chef de l’Etat après avoir pris part avec ses homologues du G5 Sahel au sommet de Pau sur invitation du président français, s’est accordé un temps privé à Paris.

Après le Président tchadien et une partie de sa délégation ont déposés valises à Paris, capitale française. Il a profité selon une source fiable de ce séjour pour faire son check-up ou bilan de santé annuel. “Il a eu deux rencontres lundi et mardi et est rentré ce soir, beaucoup de spéculations pour rien. Le Chef va bien” conclut-il.

En effet des rumeurs sur l’état de santé du Président ont germé çà et là sur la toile. Son absence de plus d’une semaine en dehors du territoire national après le sommet de Pau a suscité des interrogations et faute de communication officielle a donné lieu à des supputations et spéculations.