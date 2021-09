Tchad : le président de transition reçoit des ex-rebelles de l’UFR rentrés au bercail

Rentrés au pays la semaine dernière, quelques ex-rebelles de l’Union des forces pour la résistance (UFR) ont été reçus en audience ce jeudi 2 septembre par le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Déby Itno.

“Fidèle à notre volonté manifeste d’ouverture, de concorde, de réconciliation et à notre appel au dialogue incluant toutes les composantes de notre nation, nous venons d’accorder une audience, à un groupe de nos compatriotes politico-militaires conduit par M. Mahamat Hanno Abdelkerim, pour un moment d’échange fraternel, sincère et direct”, a écrit Mahamat Idriss Déby Itno sur ses réseaux sociaux.

Le président du Conseil militaire de transition indique avoir saisi l’opportunité pour adresser ses “sincères remerciements à tous les membres du groupe pour le choix responsable, patriotique et judicieux fait quant à leur retour totalement volontaire au pays”. Le PCMT souligne avoir également rappelé que “notre pays a trop souffert de guerres fratricides et de déchirures sociales qui ont endeuillé les familles tchadiennes et retardé le développement socioéconomique de notre cher et beau pays”.

C’est pourquoi, il les a invités à contribuer au retour de “nos frères politico-militaires encore réticents, pour tourner ensemble et définitivement la page de la guerre et de la déchirure et ouvrir une nouvelle page de réconciliation nationale pour construire ensemble une paix des braves”.