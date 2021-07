Tchad : le Premier ministre interdit la détention illégale d’arme de guerre et les tirs d’armes à feu lors des cérémonies

BREVE – Par l’arrêté No 09 signé ce 13 juillet 2021, le Premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert annonce que “la détention illégale d’arme de guerre et les tirs d’armes à feu pendant et à l’occasion des cérémonies de mariage, de baptême, des cortèges, des organisations de jouissance ou de tout autre événement à caractère festif, sont strictement interdits sur toute l’étendue du territoire national”. Et de souligner que “Tout contrevenant s’exposera à des sanctions prévues par la loi et les règlements”.