Tchad: le Premier ministre est à Abéché

Le Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert a atterri ce matin à Abéché dans le Ouaddaï. Il est en visite de travail.

C’est la première visite du Premier ministre dans cette province depuis sa nomination il y a près de trois mois. L’avion le transportant s’est posé à 9h10 minutes à l’aéroport d’Abéché.

Accompagné de plusieurs ministres et secrétaires d’État, le Premier ministre a été accueilli par le gouverneur du Ouaddaï, le général Ahmat Dari Basine et son collègue du Wadi Fira, Adam Abdullah Tounsi, ainsi que des autorités traditionnelles et administratives civiles et militaires. De nombreux Abéchois étaient aussi au rendez-vous.