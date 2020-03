Tchad : le PNUD fait un don en équipement à la plateforme des maisons de culture de N’Djamena

Le PNUD a procédé ce lundi à la remise des matériels de bureautique et de communication à la plateforme des maisons de culture de N’Djamena.

C’est dans le cadre du projet d’appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix que le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) a remis ce 2 mars 2020 de matériels bureautiques et de communication à la plateforme des maisons de culture N’Djamena. La cérémonie de remise a eu lieu au Centre culturel Baba Moustapha.

C’est un don composé de matériels de sonorisation et autres équipements de communication qui ont été réceptionné par le directeur général du ministère de la Culture Deye Wakalo Adoum et le coordonnateur de la plateforme des maisons de quartier de N’Djamena, Abdelkadre Amine Mahamat.

Le chef de l’unité gouvernance, Dr Aimé Robeye Rirangar, représentant le PNUD a dans son allocution, signifié que ce don témoin de l’engagement de son organisation à toujours accompagner le gouvernement du Tchad dans le cadre son plan de développement ainsi que le renforcement des capacités des différentes institutions qui œuvrent dans le cadre de consolidation de la paix et de la prévention des crises au Tchad.

Pour lui, c’est dans le cadre du projet d’appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale que ce don a été offert à la plateforme des maisons de culture ainsi que le Centre Baba Moustapha. “Ce don va renforcer la capacité de cette frange importante de la population que sont les jeunes et les femmes. À travers ces matériels, ces derniers vont pouvoir communiquer et échanger des expériences en vu de contribuer au développement de leur pays“, a indiqué Aimé.

Réceptionnant le don le directeur général du ministère de la Culture a remercié le PNUD avant d’appeler le représentant des maisons de culture de N’Djamena à en faire bon usage. La signature d’accord de don a mis fin à la cérémonie.