Tchad: le PNUD accompagne la transition via un fonds commun

La signature d’un partenariat pour l’accompagnement de la transition entre le PNUD et le gouvernement a lieu ce samedi 13 novembre à la primature.

Ce projet vise à soutenir le gouvernement et toutes les parties prenantes au Tchad pour faciliter et entreprendre un processus de transition politique inclusif et crédible. Le projet fournira un développement immédiat des capacités (une mise à disposition de capacités) aux organes clés qui conduisent le processus, ainsi que des conseils techniques appropriés et de haute qualité pour enrichir tous les aspects de la transition politique.

En même temps, le projet propose d’établir un important fonds national pour l’engagement civique et l’éducation qui sera utilisé pour financer l’engagement civique de masse en fournissant des subventions aux organisations locales à travers le pays (comprenant les OSC, les artistes, les médias, les organisations confessionnelles, les organisations communautaires et les agences gouvernementales locales).

Le projet s’inscrit dans le cadre des initiatives de mobilisation des ressources pour le financement de l’ensemble des axes de la feuille de route. Par ailleurs, il couvre le financement de certaines activités des 3 priorités de la transition que sont le dialogue national, l’élaboration de la constitution et son adoption par référendum et les nouvelles élections.

Le PNUD, en mettant en place le Basket Fund ou fonds commun en étroite collaboration avec le gouvernement s’appuiera sur les progrès réalisés dans le cadre de ce projet pour mobiliser les partenaires à financer les autres priorités de la feuille de route. Ainsi, les partenaires discuteront des coûts opérationnels des différents projets ou programmes avec les ministères sectoriels ou les organes techniques concernés sur chaque contribution additionnelle pour couvrir l’ensemble du gap restant.

Pour le Premier ministre de la transition Pahimi Padacké Albert, la signature de ce panier commun en tant qu’instrument pour la mobilisation des ressources pour la transition est à saluer. “En tant qu’instrument de traçabilité et de lisibilité de la gestion des ressources à mobiliser, il peut être considéré comme une étape importante capable d’enclencher la véritable mobilisation des ressources au profit de la transition”, souligne-t-il.

Le Premier ministre de transition a lancé un appel à l’ensemble de la communauté internationale dont l’engagement au côté du Tchad est établi, de conduire leurs engagements au parlement, à la charte de la transition et aux préconisations de l’Union africaine.

Le Coordonnateur résident par intérim du système des Nations-Unies, Dr Sennen Hounton salue pour sa part un aboutissement. “C’est un sentiment de joie, un sentiment aussi d’aboutissement”, a-t-il déclaré.