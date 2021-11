Tchad : le PNLC lance une campagne de dépistage de cancer de sein du 8 au 13 novembre

Le Programme national de lutte contre le Cancer a lancé ce lundi 8 novembre une campagne de dépistage du cancer du sein à l’Hôpital de l’Amitié Tchad Chine, sous le slogan « le dépistage est un bon réflexe qui peut sauver la vie ».



Au Tchad, chaque année, le cancer touche un nombre important de femmes sans se rendre précocement et cause plusieurs décès. Le Programme national de lutte contre le Cancer, insiste sur les mesures de prévention à mettre en place au quotidien.

En effet, le dépistage est une arme dans la lutte contre de cancer de sein. Le but, détecter le cancer à un stade précoce chez les femmes qui ne présentent pas de facteurs de risque autre que l’âge ni de symptômes. Ceci est primordial car plus le cancer est détecté tôt, plus le pronostic est favorable.



Selon la coordinatrice du Programme, Fatima A. A. Haggar, en moyen deux mille femmes seront dépistées pendant une semaine. Aussi, cette campagne de dépistage sera suivie des sensibilisations au cours desquelles les femmes apprendront à se faire dépister elles-mêmes grâce à la technique d’auto palpation.



Dr Njiki Dounou Rosrand, représentant son patron de l’Unfpa, a déclaré que son organisation a pour objectif d’accompagner le gouvernement pour l’amélioration de la santé maternelle en général et spécifiquement pour la réduction de la mortalité maternelle. Il a souligné que l’avantage de se dépister tôt, donne la chance aux victimes de guérir.

« Je souhaite qu’après la campagne de cancer de sein, que très rapidement, il y aura une séance dépistage de cancer de col de l’utérus » a-t-il émis.