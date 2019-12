Tchad : le PLD met en garde le pouvoir contre une éventuelle atteinte à l’intégrité d’Ibedou

POLITIQUE – Le PLD dénonce la procédure d’inculpation de Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la CTDDH et condamne fermement les agissements du régime en place.

« Comment comprendre qu’il attende la tenue de la 34e Conférence internationale des Barreaux qui s’est tenue au Tchad pour faire inculper et incarcérer Ibedou sous le couvert d’une grotesque procédure entachée d’irrégularités », s’est interrogé le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) dans le communiqué de presse en date du 18 décembre 2019.

Pour le PLD, le fait que Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de Convention tchadienne pour la défense des droits de l’Homme (CTDDH) soit inculpé pour meurtre et complicité de meurtre alors qu’il a été convoqué pour diffamation est la preuve de la manipulation de la Justice par le régime en place. « Les Tchadiens ne sont plus très surpris de cette attitude irresponsable et irrégulière que manifestent des magistrats et des autorités judiciaires qui sont souvent manipulables et corrompues », martèle le PLD.

A RELIRE : Mahamat Nour Ibedou évacué chez un médecin

Au vu de ces irrégularités, le PLD exige la libération sans condition de Mahamat Nour Ibedou et met en garde le pouvoir en place et les magistrats impliqués dans cette affaire contre une éventuelle atteinte à l’intégrité physique ou morale du prévenu. Le PLD dit encourager le peuple tchadien dans son légitime combat qui consiste à l’affranchir du joug de la dictature.