Tchad: le PLD demande au gouvernement de dissoudre le CNDP et la CENI

Le parti pour les libertés et le développement demande la dissolution du Cadre national de dialogue politique (CNDP), la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Bureau permanent des élections (BPE). Il indique que ces institutions sont “désormais obsolètes, budgétivores et inopportunes”.



Le PLD estime en effet que la situation politique actuelle est marquée par le gouvernement de transition où participent tous les partis politiques qui ne définissent plus en majorité et opposition. Un gouvernement dont les principales missions sont entre autres, “l’organisation d’un dialogue inclusif et la préparation des élections libres, démocratiques et transparentes”.