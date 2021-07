Tchad: le personnel de l’abattoir de Farcha décide de passer la nuit au ministère de l’Elevage

Les employés de l’abattoir frigorifique de Farcha boudent le silence des autorités du ministère de tutelle face à leurs arriérés de salaires. A travers un mouvement de protestation ce 16 juillet, ils comptent passer la nuit au sein dudit ministère si leurs dus ne sont pas versés.



“Nous avons des familles, des enfants qui crèvent de faim, et beaucoup d’entre nous ont loué. Les bailleurs nous harcèlent“, fulmine un des employés de l’abattoir frigorifique de Farcha. “Nous n’allons pas quitter si on ne perçoit pas nos arriérés de salaires de cinq mois” , martelle-t-il, visiblement décidé.





C’est depuis le 1 juillet que le personnel de l’abattoir frigorifique de Farcha est entré en grève. Ils réclament selon le délégué adjoint du personnel, Abdoulaye “cinq mois, en plus de ce mois cela fait six de salaires impayés”.



Au nom de ses collègues, il indique que le “directeur de l’abattoir a promis deux mois d’arriérés de salaires à la fin du mois de juin mais rien n’a été payé“. Dépassé, le personnel a décidé de prendre d’assaut le siège du ministère de l’Elevage, pour tenir un sit-in afin de se faire entendre. La rencontre a eu lieu en l’absence du ministre. Le chef du département de l’élevage est en voyage de travail au nord du pays.



Une délégation du personnel a rencontré les responsables du ministère de l’Elevage à huit clos. Mais la réponse de l’administration n’a pas été à la hauteur de leurs attentes. Selon l’adjoint du délégué, le directeur a promis deux mois de salaire, mais la base n’a pas accepté. “Tant qu’on ne touche pas notre salaire, on ne quittera pas le ministère. Même s’il faut passer une semaine”.



Un représentant au sein du ministère a indiqué sous l’anonymat que le personnel de l’abattoir frigorifique de Farcha n’a pas des bonnes informations. Il mentionne par ailleurs que le ministre fera une déclaration dans les jours à venir pour éclairer l’opinion publique sur cette situation.