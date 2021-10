Tchad : le Patronat lance la rentrée économique 2021

Le Conseil national du patronat tchadien (CNPT) a lancé la rentrée économique 2021, hier 28 octobre. C’est le ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue Acheikh Ibn Oumar, représentant du Premier Ministre qui a présidé la cérémonie.

Le thème retenu est “une réelle volonté pour un dialogue socio-économique reconstructeur, une facilitation requise de l’État en faveur des entreprises citoyennes et du partenariat public-privé comme locomotive de la relance économique”.

Pour le président du Conseil national du patronat tchadien (CNPT), Bichara Doudoua, la rentrée économique du Patronat tchadien est un grand rendez-vous, loin d’être un rituel, devenue l’un des moments forts de rencontre et d’échanges entre le gouvernement et son secteur privé.

Pour le président du patronat, les opérateurs économiques, lourdement ébranlés par la crise financière de 2016, ont été négativement impactés par les mesures barrières pour arrêter la propagation du covid 19. “Bon nombre d’entreprises ont carrément fermé ou restructuré leurs activités du fait de la chute vertigineuse de leurs chiffres d’affaires. En dépit des difficultés insoutenables ci-dessus relevées, les entreprises citoyennes subissent un harcèlement fiscal déstabilisant le bon fonctionnement de leurs exploitations” note-t-il.

De même, selon le Président du Patronat tchadien, ces entreprises n’ont pas pu bénéficier des facilitations prévues par les textes pouvant leur permettre une meilleure adaptabilité face à ces deux crises, financière et sanitaire. “Depuis votre retour (pour une 2e fois à la Primature), vous avez bien voulu accorder au bureau du CNPT, plusieurs audiences au cours desquelles nous vous avions exposé la gravité de la situation économique des entreprises. Vous avez alors pris la pleine mesure des difficultés des entreprises et vous nous aviez rassurés que nos préoccupations seront remontées à la plus haute autorité pour être traitées conséquemment. Pour moi, cela est déjà en soi une grande preuve de votre volonté de privilégier le dialogue Public -Privé sur fond d’une considération mutuelle” a précisé Bichara Doudoua.

Le ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, dans son intervention relève que la présente rentrée économique se tient dans un environnement marqué par un triple choc sécuritaire, financier et sanitaire ayant impacté négativement l’ensemble du secteur privé mondial et plus durement encore les pays sans littoral comme le Tchad dont la balance commerciale est chroniquement déficitaire.

Cette période caractérisée par le ralentissement de la production mondiale et le renchérissement des coûts des matières premières et du transport a mis en mal les économies les plus structurées et occasionné une hausse vertigineuse des prix sur le plan planétaire. “Et notre pays le Tchad, dont le port le plus accessible est celui de Douala en terre camerounaise, en est particulièrement éprouvé. En dépit de cette situation où vos marges bénéficiaires sont quasi inexistantes pour les uns ou réduites à une portion congrue pour les autres, vous demeurez manifestement debout et confiants que la vie reprendra son cours normal” éprouve-t-il.

s’il y’a aussi une chose qui fait jaser nos compatriotes au sujet de votre organisation pourtant trentenaire, c’est qu’il ne dispose pas encore d’un siège propre à lui comme c’est le cas dans bien de pays que vous visitez, a relevé Acheik Ibni Oumar. Et pourtant, il y’a plus de 5 ans de cela, à votre propre demande, le gouvernement vous a octroyé un site pour bâtir ledit siège qui pourrait abriter un jour, nous l’espérons les assises de l’Union des Patronats d’Afrique Centrale ( UNIPACE ) dont les prochaines se tiendront à Bangui.

“Monsieur le Président, Je prends bien note des huit ( 8 ) mesures correctives que vous voudriez bien voir le Gouvernement appliquer afin de donner une bouffée d’oxygène aux entreprises à bout de souffle. Les membres du gouvernement ici présents sont instruits d’examiner avec vous ces propositions dans le cadre du dialogue Etat Secteur privé. Les conclusions issues de vos concertations devront m’être soumises en temps opportun pour une prise de décision éclairée au plus haut sommet de l’État” conclue-t-il.