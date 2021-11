Tchad : le Pasoc forme 15 associations de la société civile de la province de Hadjer-Lamis et du Chari Baguirmi

Le Projet d’appui à la société civile (Pasoc) organise une session de formation des organisations de la province la société civile des provinces du Hadjer-Lamis et du Chari Baguirmi, phase II à Massakory, du 20 au 27 novembre 2021.



Le représentant du coordonnateur du projet PASOC, chargé de suivi de plan de renforcement des capacités, Mohammed Seby Lougoum, a souligné que le Projet d’Appui à la Société Civile au Tchad est né des volontés conjuguées de la République du Tchad et de l’Union européenne, matérialisée par la signature d’une convention de financement en novembre 2016.

L’objectif est de contribuer à l’enracinement de la démocratie et de la culture de dialogue et de paix au Tchad à travers une participation croissante et effective des OSC, et par leur biais, du citoyen, dans le processus de la vie politique, économique et sociale du pays.



Cette présente cérémonie s’inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des activités du PASOC au niveau des centres de Documentation des Organisations de la Société Civile (CD OSC) et du Programme de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile (PRC-OSC).



Selon Mohammed Seby Lougoum, la présente session de formation qui portera sur quatre modules de formation durera huit jours.



Le Secrétaire général du département de Dagana, Mahamat Djidda Halid, représentant la gouverneure, a déclaré que le savoir est fait pour être partagé. “Plus les responsables et membres de vos organisations sont formés, plus vos organisations deviendront professionnelles et vos actions feront taches d’huile sur le terrain”, déclare-t-il.



Il a exhorté les participants à suivre avec attention et abnégation, cette formation et de faire en sorte que des restitutions soient faites aux membres de vos organisations respectives.