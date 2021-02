Tchad : le Parti réformiste quitte l’’’Alliance victoire’’ et soutient Kebzabo

Le Parti réformiste (PR) quitte l’’’Alliance victoire’’. Il annonce son soutien au candidat de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), à la présidentielle du 11 avril, Saleh Kebzabo. C’est à travers un communiqué signé ce 17 février par son président Yacine Abdaramane Sakine.

L’’’Alliance victoire’’, une coalition regroupant au départ 16 partis politiques de l’opposition pour la présidentielle, se réduit comme peau de chagrin. Après plusieurs départs dont celui de l’UNDR de Saleh Kebzabo , c’est au tour du Parti réformiste de claquer la porte. ‘’Après avoir analysé la situation confuse dans laquelle se trouve l’opposition démocratique tchadienne et après une large consultation avec la base, le Parti réformiste informe l’opinion nationale et internationale qu’il se retire d’ores et déjà de l’Alliance Victoire’’, indique le communiqué.

Par ailleurs, le PR apporte son soutien au candidat de l’Union nationale pour le développement et le renouveau, à la présidentielle du 11 avril, Saleh Kebzabo.