Tchad : le parti MJE lance ses activités

Un frère de l’ex-Première dame Hinda Déby Itno, Abderahim Mahamat Acyl, a lancé ce samedi, 25 juin 2022, son parti, le Mouvement pour la justice et l’équité (MJE). C’était au siège dudit parti au quartier Klemat dans le 2ème arrondissement de N’Djamena.

Le MJE, selon son président Abderahim Mahamat Acyl, se veut un organe d’expression politique, sociale, culturelle et économique, qui a pour but d’émettre des idées, faire des propositions, apporter sa contribution à l’édification d’une nation forte et prospère. Il se doit aussi, poursuit-il, de critiquer les partis adversaires lorsque certaines actions sont en déphasage avec les normes institutionnelles et contraire aux aspirations de peuple tchadien.

Abderahim Mahamat Acyl a relevé que le pays doit se construire sur des valeurs démocratiques, notamment celle d’une justice performante et d’une équité pour tous. « C’est pourquoi, je voudrai préciser que notre parti a un projet de société et un programme politique dont l’objectif ultime est d’améliorer les conditions des vies de nos compatriotes », déclare le président du MJE.

Le MJE existe depuis le 07 juin 2022 dans l’espace politique tchadien. « Le Mouvement pour la justice et l’équité est structuré comme toute organisation politique avec une Assemblée Générale et un bureau exécutif dont je suis le Président », précise son président.