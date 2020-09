Tchad : le parti Alwihda sensibilise ses démembrements sur la révision du fichier électoral

Le parti Alwihda a organisé, le 26 septembre, une journée de sensibilisation à l’attention des présidents provinciaux et les arrondissements de la ville de N’Djamena.

Sous le thème « Rôle et apport de la jeunesse dans les processus électoraux au Tchad », le parti Alwihda sensibilise les présidents et les jeunes des 10 arrondissements de la capitale. Cette sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la révision du fichier électoral, annoncé pour le 1er Octobre. Elle vise à donner des orientations au sujet de la révision des fichiers électoraux aux participants.



Le président dudit parti, Ahmed Djidda Mahamat Al-béchir indique que c’est dans le souci d’aider la jeunesse à s’impliquer dans les processus électoraux afin de contribuer pour la stabilité et la paix à long terme. « Depuis 2016 à nos jours, les jeunes n’ont pas accès à leurs électeurs, sachant que ces derniers représentent l’avenir du développement ». II poursuit qu’ils sont donc interpellés à assurer leur responsabilité, car l’avenir du pays dépend de leur engouement.

Cette sensibilisation a regroupé les présidents provinciaux dudit parti et les 10 arrondissements de la capitale.