Tchad: le nouveau bassin de rétention de N’Djari, déjà transformé en dépotoir sauvage

Le nouveau bassin de rétention financé par l’Union européenne (UE) et l’Agence française de développement (AFD), en cours des travaux, est en train de devenir un nouveau dépotoir sauvage. Ce bassin d’évacuation des eaux pluviales est situé au quartier N’djari dans le 8 ème Arrondissement.

La construction de ce bassin stratégique pour cette partie de la ville de N’Djaména qui était salué par les riverains est en train devenir un problème de santé publique pour le voisinage et les élèves du Lycée de N’djari qui se trouve en face dudit bassin.

Le constat qui est fait est décevant. Car ce projet qui est censé améliorer le cadre de vie de la population est en train de devenir le nid des maladies à cause des ordures déposées sur le site. Le bassin, n’étant pas clôturé, sert de refuge aux bandits qui braquent et harcèlent les passants au vu et su de tout le monde.

Sans clôture. Conséquence, les gens ont commencé à en faire un dépotoir. Il y a aussi les enfants qui viennent jouer ou pécher avec tous les risques possibles. En plus il y a également des agresseurs, des tramoliens, etc. Les risques sont très élevés dans cet endroit.

Un bassin qui a coûté de fortune à l’État

Pourtant la construction des canaux de drainage et l’aménagement des bassins de rétention d’eau, l’un dans le 7e et l’autre dans le 8e arrondissement a coûté 9.38 milliards de francs CFA. Le projet a été lancé le 13 novembre 2018 pour une durée de 25 mois.