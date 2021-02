Tchad :« le niveau de couverture de chaque cycle reste faible. Les études ont montré que la proportion d’enfant qui accède à l’éducation est de 64% et ce chiffre n’a pratiquement pas évolué depuis 10 ans… », Djedanem Banga

Education : « L’éducation en période de covid-19 », est le thème autour duquel s’est axé ce 1 février, un rendez-vous des médias organisé par la Maison des médias en partenariat avec l’UNICEF. Objectif, mobiliser les journalistes à s’impliquer davantage dans l’éducation des élèves et apprenants durant cette pandémie.

L’école tchadienne a enregistré environ 3 millions d’apprenants et élèves encadrés par environ 84000 enseignants dans des structures scolaires estimées à 16000, selon le rapport de DAPROD présenté à cette occasion par le ministère de l’Education nationale.

Pour Djedanem Banga, représentant du ministère de l’éducation nationale et de la promotion civique, ces chiffres montrent que le système éducatif tchadien actuel connait une montée fulgurante des effectifs des élèves et apprenants.Toutefois, « le niveau de couverture de chaque cycle reste faible. Les études ont montré que la proportion d’enfant qui accède à l’éducation est de 64% et ce chiffre n’a pratiquement pas évolué depuis 10 ans. Nous avons environ 45% de personnes âgées entre 06 et 24 ans qui n’ont jamais été inscrites à l’école. 25% d’élèves redoublent leurs classes. »

Avec l’avènement de la covid-19, les cours à distance ont été initiés par le gouvernement et ses partenaires pour permettre de booster le niveau d’étude des élèves. Débuté en avril 2020, cette formation à distance s’est faite à travers les outils de communications tels que la télévision, la radio, l’internet.

Cependant, seulement 51% des élèves ont participé aux cours en ligne et à distance sur un effectif de 83% selon un sondage de U-Reporter. Du même rapport, il ressort que le principal problème de ceux qui n’ont pas eu accès à cette méthode d’enseignement est le manque de matériel didactique soit 56%.