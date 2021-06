Tchad : le MPS octroie des véhicules à ses 23 secrétaires généraux provinciaux

Le Mouvement patriotique du salut (MPS), poursuit sa redynamisation. Il a offert ce mardi 22 juin des véhicules aux secrétaires généraux des 23 provinces.



Après la première grand-messe organisée le 12 juin dernier sans son président fondateur, Idriss Deby Itno, mort en avril, dont le but est de redynamiser le parti, le Mouvement patriotique du salut (MPS) poursuit sur cette lancée. Un nouvel élan que compte prendre le parti en s’appuyer sur les bureaux provinciaux.



Dans cette perspective, le parti a offert des matériels aux secrétaire généraux des 23 provinces du Tchad. Il s’agit des groupes électrogènes et des véhicules tout terrain pour permettre à ces derniers de se déplacer facilement. Une initiative qui selon le secrétaire général du parti, Dr Haroun Kabadi s’inscrit dans le cadre des “recommandations et résolutions du 10ème congrès extraordinaire”.

Le secrétaire général du MPS remettant les clés des véhicules aux SG provinciaux

Un acte qui a marqué les secrétaires généraux des 23 provinces. “Ce geste prouve que nous somme bien dans la lancée de la redynamisation de notre parti“, a indiqué Aboud Achim, le point focal des SG provinciaux.