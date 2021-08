Tchad : le mouvement Let’s Do It compte lancer une opération de ramassage des déchets sauvages dans le pays

Le 18 septembre prochain le monde célèbrera la journée du nettoyage. En marge de cette journée, le mouvement Let’s Do It veut organiser une série d’activités de ramassage dans la ville de N’Djamena et ses provinces. Il l’a annoncé ce 16 août.



Des ordures se font voir presque partout. Dans la plus part des marchés, des espaces publics et autres lieux de la capitale N’Djaména, jonchent des déchets. Qu’ils soient plastiques, médicaux ou animaux, les ordures encombrent certaines voies de la capitale.



Ils sont parfois la cause de certaines maladies d’origine hydrique dû à la pollution de la nappe phréatique. Pour redonner une image acceptable à ces lieux, un mouvement Estonien dénommé “Let’s Do It” veut s’approprier la tâche. C’est un mouvement de sensibilisation en lien avec les déchets sauvages dont le Tchad s’est joint en 2017.



Pour ce mouvement, le “Tchad fait face à une prolifération des déchets sauvages tant dans les villes que dans les campagnes avec peu de solution effective” a indiqué le président, Casimir Yodoyman. Un fait qui, selon le mouvement, pourra être résolu par des actions “concrètes entre les pouvoirs et les associations”.



Dans cette optique, Let’s Do It compte organiser des séries d’activités de ramassage des déchets dans la ville de N’Djaména et ses provinces. “Chacun a le pouvoir de tout changer et ensemble tout devient possible”, déclare Casimir Yodoyman.



Ces activités marqueront la troisième édition de la journée du nettoyage organisé par le mouvement. La première et la deuxième ont eu lieu respectivement en 2018 et 2019. En 2020, Covid-19 oblige, les activités n’ont pas eu lieu.