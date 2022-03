Tchad: le ministre des Transports suspend provisoirement l’agence ABOU HAMAMA et interdit le transport des personnes pendant la nuit

Le ministre des Transports et de la Sécurité routière, Mme Fatimé Goukouni Weddey a suspendu l’agence ABOU HAMAMA et interdit le transport des personnes pendant la nuit. La décision a été annoncée, ce mercredi 2 mars lors d’un point de presse.

A la suite de l’accident qui s’est produit sur l’axe Oum-Hadjer-Mangalmé qui a impliqué deux bus de l’agence Abou Hamama, le ministère des Transports et de la Sécurité Routière prend les mesures immédiates ci-après :

✓La suspension provisoire de l’agrément de l’agence ABOU HAMAMA.

✓ L’interdiction de transport des personnes pendant la nuit.

Cette décision après la descente d’une délégation conduite par le ministre des transports et de la sécurité routière, Mme Fatimé Goukouni Weddey sur le lieu de l’accident.

L’objet de cette mission est de témoigner aux familles des victimes le choc émotionnel ressenti par tout le pays suite à l’accident. La mission est ainsi chargée par les plus hautes autorités de compatir avec la famille en apportant un soutien moral et une assistance sociale. « Nous réitérons une fois de plus, au nom du Gouvernement, de la délégation du ministère des Transports et de la Sécurité routière et en mon nom propre, notre sympathie et nos plus sincères condoléances à tous les proches des victimes ainsi que des blessés qui sont actuellement pris en charge dans les structures sanitaires », a ainsi exprimé le ministre.

Une enquête est ouverte pour tenter de déterminer les circonstances du drame. Il apparaît que les causes éventuelles de cet accident sont :

✓ L’excès de vitesse ;

✓La somnolence de l’un des chauffeurs.

« Chers usagers, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les règles de la circulation routière. Nous rassurons que le Gouvernement du Tchad à travers le Ministère des Transports et de la Sécurité Routière continuera à fournir des efforts pour renforcer la sécurité routière sur nos routes en vue de réduire les accidents » conclut-elle.