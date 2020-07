Tchad : le ministre des Finances demande plus d’efforts aux autorités provinciales

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a fait un état de lieu sur les recettes provinciales. C’est lors de la réunion hebdomadaire portant sur les recettes publiques, tenue à la présidence de la République ce 21 juillet.

Présidée par le ministre d’État, ministre secrétaire à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet, cette réunion hebdomadaire a fait un état de lieu sur les recettes publiques dans les provinces. Le point a été fait sur la situation en général et aussi sur les recettes de la semaine écoulée.

“Un accent a été mis sur la question des recettes administratives, mais aussi sur les dépenses dans les provinces. Pour ce qui est de la collecte des recettes par les ministères et les entités en province, il leur a été demandé de doubler d’efforts et se mobiliser pour que nous puissions atteindre nos objectifs”, informe le ministre des Finances et du Budget, Trahir Hamid Nguilin,

Au cours de cette réunion le ministre d’État, ministre secrétaire à la présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a instruit les autorités provinciales de préserver les recettes publiques. ” Il a été rappelé aux autorités administratives et responsables des régies de veiller à ce que les recettes soient recouvrées et dans les bonne conditions. Mais aussi, de préserver la trésorerie publique…”, a indiqué le ministre des Finances et du Budget.

Cette réunion a vu la participation des ministres entrants. La prochaine réunion sur les recettes publiques de l’Etat aura lieu le 28 juillet.

