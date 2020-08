Tchad : le ministre de l’élevage visite plusieurs structures sous sa tutelle

Ce jeudi 6 août, le ministre de L’Elevage et des Productions Animales, Ahmat Mahamat Bachir a visité plusieurs structures sous tutelle de son département.

Quatre institutions ont été au centre de la visite du ministre de L’Elevage et des Productions Animales, Ahmat Mahamat Bachir. Il s’agit respectivement de l’Ecole nationale des techniques d’élevage (ENATE), l’Institut de recherche en élevage pour le développement (IRED), l’Abattoir frigorifique de Farcha (AFF) et le Recensement général de l’élevage (RGE).

L’objectif du déplacement du ministre est de constater les conditions de travail et faire connaissance avec les personnels de ces institutions sous sa tutelle.

“Il est de notre devoir de constater ce qui ce passe sur le terrain et voir comment faire avancer les choses“, a déclaré le ministre, Ahmat Mahamat Bachir.

Il a sollicité l’engagement et la détermination de tout les Cadres et agents pour relever le défi. Car dit-il, le Tchad est un pays d’élevage par excellence et que chacun doit produire pour remonter la pente.

