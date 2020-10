Tchad : le ministre de l’économie, plaide auprès des USA, pour l’accès aux financements importants

Coopération – Le ministre de l’Économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Dr Issa Doubragne, a reçu dans son cabinet, la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Tchad, Jessica Davis BA. C’est dans le cadre du soutien des États-Unis au G5 Sahel et au Forum sur l’avenir de l’Afrique, et des attentes du Tchad.

L’appui des USA aux pays du G5 sahel, au PND 2017-2021 et celui de 2022-2026, le Forum sur l’avenir de l’Afrique et les attentes du Tchad, sont quelques points sur lesquels Dr Issa Doubragne, ministre de l’Économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, et la chargée d’affaires de l’ambassade des USA au Tchad, Jessica Davis Bâ, se sont entretenus.

Dr Issa Doubragne, a mis à profit cette occasion, pour plaider auprès de la chargée d’affaires des USA, afin d’aider le Tchad à accéder aux financements importants pour propulser l’économie du pays.

Jessica Davis Bâ, de son côté, rassure de la disponibilité des Etats-Unis à porter main forte au Tchad dans son processus de développement.

le ministre de l’économie, apprécie la qualité des échanges et réitère la disponibilité du pays à s’entretenir avec les Etats-Unis.