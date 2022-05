Tchad : le ministre de la Jeunesse sensibilise les élèves du lycée de Walia

Dans le cadre de sa tournée dans les lycées de la capitale pour sensibiliser les jeunes et les élèves en en l’occurrence sur la paix et le vivre ensemble, le ministre de la Jeunesse, Mahmoud Ali Seid s’est rendu, ce vendredi, 27 mai au lycée de Walia.

Ce n’est pas en tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat que Mahmoud Ali Seid est allé à la rencontre des élèves du lycée de Walia, ce vendredi, pour leur parler de la paix et du vivre-ensemble. C’est en tant que grand frère, comme il l’a dit lui-même.

D’un ton serein et entouré des élèves habillés en chemise rose et pantalon noir (tenue du lycée de Walia scientifique), pour qui il a fait le déplacement, Mahmoud Ali Seid rappelle aux jeunes qu’ils sont l’espoir du Tchad de demain, l’espoir de leurs familles et surtout l’espoir de leur devenir.

Au lieu de passer le temps dans les manifestations parfois violentes, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l’entrepreneuriat demande aux élèves d’être conscients des sacrifices que leurs parents font pour garantir leur réussite.

La mauvaise utilisation des réseaux sociaux n’a pas échappé au ministre qui a profité de l’occasion pour inviter les élèves à la vigilance, car dit-il, « sur les réseaux sociaux, il y’a des bonnes et de mauvaises informations. Ne faut pas tout suivre ce qui se fait dans ces réseaux sociaux », conseille-t-il.

La visite du ministre de la Jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat était l’occasion pour les élèves de faire une liste orale des leurs besoins au gouvernement. Dans la foulée, le besoin qui revient souvent, c’est la construction d’un terrain de football dans la Commune du 9 -ème arrondissement, car actuellement la Commune n’en dispose pas.