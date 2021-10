Tchad : le ministre de la Fonction publique reçoit des lettres de félicitations pour la signature du pacte social triennal

Le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Concertation sociale, Brah Mahamat reçoit des lettres des félicitations depuis la signature du pacte social triennal entre le gouvernement et les organisations syndicales le 04 octobre dernier.

La signature du pacte social triennal entre le gouvernement et les organisations syndicales est un ouf de soulagement pour les différentes parties.

Ce pacte social triennal met terme à un long bras de fer qui perturbe depuis des années la bonne marche des institutions.

Dans les tractations entre les parties prenantes, le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Concertation Sociale, représentant le gouvernement, est l’artisan de ce vaste chantier.

La signature du pacte social triennal avec les organisations syndicales lui a valu des lettres de félicitation venant du personnel de son ministère en ces termes : « le personnel du ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Concertation sociale, vu la signature du pacte social triennal entre le gouvernement et les organisations syndicales, félicite le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Concertation sociale, Monsieur Brah Mahamat pour l’excellent travail qui a abouti à la signature du pacte social triennal »

Le Conseil National du Patronat Tchadien (CNPT) a aussi exprimé par la voix de son président Bichara Doudoua, ses félicitations à l’endroit du ministre de la Fonction publique pour la signature du pacte triennal.