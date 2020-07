Tchad : le ministre de la Communication fixe des nouveaux défis à relever

Le nouveau ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zène a rencontré, mardi 28 juillet 2020, les principaux responsables des entités sous tutelle à savoir l’ATPE, l’ONAMA et la CGPAAN. A tous, il exige un effort constant pour répondre aux attentes légitimes aussi bien du gouvernement que du grand public.

La rencontre avec les responsables des institutions sous tutelle du ministère de la communication entre dans le cadre d’une série de prise de contact entre le ministre et ses collaborateurs. « Comme je l’ai fait avec le personnel des services centraux, j’ai bien voulu m’entretenir avec vous les responsables des différentes entités sous tutelle sur vos difficultés et les perspectives de redynamisation de ces organes en vue d’envisager une feuille de route à cet effet » souligne le ministre de la Communication.

Dans son discours de circonstance, Chérif Mahamat Zène fait savoir à ses collaborateurs son engagement de contribuer à la mise en place d’une gouvernance efficace et transparente pour donner une meilleure visibilité à l’action gouvernementale.

Les médias officiels constitués de l’Office National des Médias audiovisuels (Onama) et de l’Agence Tchadienne de Presse et d’Édition (ATPE) sont des canaux de diffusion de l’information gouvernementale.

« La gestion de ces canaux très sensibles, dans un contexte marqué par la révolution numérique avec ses effets pervers sur notre société, exige de vous tous un effort constant pour répondre aux attentes légitimes aussi bien du gouvernement que du grand public » rappelle le ministre.

Pour ce faire, les programmes de la télévision et de la radio, ainsi que de la presse écrite doivent être de qualité et en adéquation avec le contexte de l’évolution de l’environnement en prenant en compte la diversité culturelle et sociologique du pays.

« Je sais que les différents organes de la presse publique regorgent des talents et des compétences pour accomplir leur mission. C’est une question juste d’organisation, de volonté et des conditions appropriées de travail à mettre en place » poursuit-il.

Les défis à relever selon le ministre de la Communication

“ 1 – La gestion rationnelle des ressources humaines et l’amélioration des conditions de travail constituent une des priorités. Mais, la mise en œuvre de cette priorité exige aussi du personnel, toutes catégories confondues, le respect de ses obligations comme il se doit. Il semble que les journalistes formés ou titulaires se comporteraient en « professionnels », et ne participeraient pas aux reportages et n’effectueraient pas certaines tâches en abandonnant tout le travail à des stagiaires et des bénévoles. Ce comportement est inadmissible. J’en appelle au sens de responsabilité de tout un chacun pour occuper sa place dans le dispositif et de jouer pleinement son rôle. Cela nous permettra de promouvoir la culture du mérite et de l’excellence.

2 – L’amélioration de la situation financière et matérielle également exige notre mobilisation collective pour apporter des solutions aux nombreux dysfonctionnements enregistrés dans ce domaine. Une bonne gestion de maigres ressources mises à la disposition par l’État et des recettes issues des prestations contribuerait à améliorer la situation matérielle. A cet égard, j’attends des propositions concrètes de nature à nous permettre d’atteindre nos objectifs, à travers la mise en place d’un système de traçabilité de toutes les recettes et dépenses.

3 – L’amélioration des programmes (émissions, magazines, débats, etc.) et de l’actualité (Journal Parlé ou Télévisé), nous attend aussi comme une tâche ardue, à cause d’insuffisance de production propre aux Médias publics faute des moyens. Nous devons explorer ensemble les voies et moyens appropriés pour donner de consistance au contenu des programmes à diffuser.

« Par ailleurs, il me paraît important de souligner l’impérieuse nécessité de mettre tout en œuvre pour l’appropriation par le personnel des équipements de l’ONAMA installés dans son nouveau siège qui conditionne aussi son inauguration. C’est un outil moderne de communication unique en son genre dans la sous-région que le Chef de l’Etat offre aux hommes et aux femmes des médias publics pour servir le peuple » exige Chérif Mahamat Zène.