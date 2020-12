Tchad : le Ministre Ahmat Mahamat Bachir est à Ati aux côtés des victimes des feux de brousse

Le Ministre de l’élevage et des productions animales, Ahmat Mahamat Bachir et quelques-uns de ses collaborateurs, sont arrivés ce 3 décembre à Ati dans le Batha. Sa visite fait suite à la destruction des pâturages par des feux de brousse.

« Le Batha est la première province en matière d’élevage. L’élevage constitue la première activité dans cette province et demeure la source essentielle de revenus de la population ». Tel est le contexte et la justification de cette mission du ministère de l’élevage et des productions animales à Ati, dans le Batha, suite à des feux de brousse qui ont causé d’énormes pertes en bétails ruminants et en faune sauvage.

L’objectif de cette mission est de « descendre sur le terrain, constater et évaluer de visu l’ampleur des dégâts afin de mener des actions de sensibilisation des acteurs à la base, d’apaiser les victimes et de mener un plaidoyer auprès des autres partenaires pour une aide conséquente en faveur de ces éleveurs sinistrés par cette nouvelle crise, en plus des effets pervers de la covid-19 en cours », a indiqué le ministère.

La mission veut concrètement cerner l’ampleur des dégâts causés par les feux, recenser les besoins des éleveurs et connaitre avec exactitude les localités les plus touchées afin de sensibiliser contre les feux de brousse et réconforter les éleveurs victimes.