Tchad : le ministère du Genre lance l’opération 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes à Koundoul

Le gouvernement du Tchad à travers le ministère du Genre et de la Solidarité Nationale a lancé ce vendredi 25 novembre à Koundoul la campagne de 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes.

Pour donner un cachet particulier à la campagne dédiée à la lutte contre les violences faites à l’égard des femmes et filles, le ministère du Genre a lancé la campagne dite 16 jours d’activisme dans le site des sinistrés de Koundoul, dans le Chari-Baguirmi.

Le choix du site des sinistrés est selon la ministre du Genre, Amina Priscille Longoh significatif. ” En cas de déplacement, ce sont les femmes qui sont les plus exposées”, fait-elle savoir.

Membres du gouvernement, autorités traditionnelles, partenaires ainsi que les forces de défense et de sécurité ont effectué le déplacement pour dire non aux violences faites aux femmes. ” Chacun de nous est sorti d’une femme et il n’y a aucune raison de la lui faire violence “, moralise le gouverneur de la province du Chari-Baguirmi, Ahmat Abdallah Fadoul avant de demander aux chefs traditionnels de donner à la femme sa place qui lui revienne au sein de la société.

Pendant cette campagne qui se poursuivra jusqu’au 10 décembre à N’Djamena et à Koumra, des stratégies de mobilisation seront mises en place pour mettre fin aux violences basées sur le genre. A la fin de la cérémonie du lancement de la campagne, des hommes sont décorés pour leur engagement et leur combat en faveur des femmes.