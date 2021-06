Tchad : le ministère de l’Environnement prépare ses états généraux

En vue des états généraux du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, le ministre Mahamat Ahmat Lazina a mis en place, ce lundi, 28 juin 2021, des commissions techniques chargées de préparer cet événement.



C’est par un arrêté portant le numéro 022 que ces commissions techniques sont mises en place par le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat AHMAT Lazina. Selon l’article 2 de cet arrêté, “ces commissions ont pour mission de:

-faire le diagnostic de la gouvernance environnementale et élaborer les termes de référence pour la tenue prochaine des états généraux du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable”.



Dans son article 3, l’arrêté fait mention de ces différentes commissions. Il s’agit de la commission technique de l’environnement, de la commission technique de la forêt, de la commission technique de la faune, de la commission technique institutionnelle, de la Commission technique du Développement durable et changement climatique et de la commission technique de la pêche.

A savoir, “le mandat de ces commissions prend fin avec le dépôt des rapports finaux”, D’après l’article 10 de cet arrêté.