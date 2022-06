Tchad : le ministère de l’Economie travaille à diffuser les résultats du PND 2017-2022

Le ministère de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale organise un atelier de simulation des missions de restitution de la mise en œuvre du Plan de développement 2017-2021, ce 14 juin à Koundoul, dans le Chari Baguirmi.

Le Plan national de développement PND 2017-2021 était arrivé au terme en fin décembre 2021. Dans le cadre de la rédévabilité envers la population, le gouvernement tchadien souhaite diffuser les résultats de la mise en œuvre du PND 2017-2021 et les Objectifs du développement durable (ODD). Pour ce faire, il veut s’approprier les résultats de la mise en œuvre dudit PND afin de recueillir les attentes de la population en vue de d’élaborer le prochain PND.

Dans ce cadre, le ministère de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale organise un atelier de simulation des missions de restitution de la mise en œuvre du Plan de développement 2017-2021. Les objectifs globaux sont :

-Renforcer la capacité des participants aux missions de terrain pour leur permettre de s’approprier les résultats de PND ;

-S’accorder sur l’essentiel des données à recueillir à l’issue des échanges avec les comités provinciaux d’action (PCA)sur l’état d’avancement des programmes projets et le suivi de la mise en œuvre du PND ;

-Emmener des participants à maitriser les questionnaires et guides d’entretien pour recueillir les aspirations de la population en vue de la formulation du second PND 2022-2026.

La première version provisoire du rapport du PND 2017-2021 est attendue la fin du mois de juin, a indiqué le secrétaire général du ministère de l’Economie, de la Planification du développement et de la coopération internationale, Wardougou Mahamat Arami. “Ce rapport ne peut être examiné, tant que, dans une démarche perspective, les attentes de a population n’y sont pas intégrées“,

Dans le cadre de l’évaluation du Plan national du développement PND 2017-2021, quatre rapports annuels ont été produits et soumis à la validation technique et politique du haut comité d’orientation et de suivi-évaluation, et du comité technique de pilotage. Une évaluation à mi-parcours avait été faite en 2018.

Pour rappel, le PND 2017-2021 avait pour objectif de jeter les bases de l’émergence du Tchad à travers 4 axes stratégiques. Il s’agit de :

-Renforcement de l’unité nationale ;

-Renforcement de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit ;

-Diversification de l’économie ;

-Amélioration des conditions de vie de la population tchadienne.