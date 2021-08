Tchad : le ministère de l’Economie et l’Union européenne évaluent leur coopération

Le ministre de l’Economie, Dr Issa Doubragne a reçu l’Ambassadeur Chef de Délégation de l’Union-Européenne au Tchad, Kurt Cornelis pour une réunion d’évaluation, ce mardi 17 août.

L’objectif de la réunion est d’évaluer la coopération entre la République du Tchad et l’Union européenne à travers les actions que cette dernière finance par différents projets. Le dernier projet est le 11ème Fonds européen pour le Développement (FED).

L’Ambassadeur Chef de Délégation de l’Union européenne au Tchad, Kurt Cornelis a relevé qu’ils ont passé en revue la coopération actuelle qui est en cours et le futur. « Vous connaissez peut-être le Fonds européen pour le Développement (FED) qui est mis en œuvre dans beaucoup de secteurs au profil de la population tchadienne. Mais on a aussi parlé du futur parce que nous sommes en train de programmer nos ressources disponibles pour la période de 2021-2027. Puis on a échangé sur le domaine prioritaire qu’on va identifier pour notre futur coopération », lance l’Ambassadeur Kurt Cornelis.

Le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne a rappelé que dans le même ordre d’idée, les représentants de la Banque africaine de Développement (BAD) et la Banque mondiale (BM). « Avec beaucoup d’enthousiasme, nous avons entamé aujourd’hui la réunion avec nos partenaires de l’Union européenne. Nous avons évalué la coopération financière technique entre le Tchad et l’UE. Et je vous dis que l’UE fait partie des trois ou quatre grands apporteurs de financement à notre pays et aussi des appuis techniques. Nous avons mis le point sur les difficultés communes que nous pourrons rapidement prendre en charge pour permettre de mieux valoriser le nouveau programme que l’Ambassadeur nous a présenté sommairement », souligne le ministre.

Le ministre a également relevé que l’un des points le plus important est l’appui à la feuille de route de la transition. « L’Union européenne peut aider pour l’aspect par exemple des élections présidentielles, des élections législatives mais aussi des référendum. Pourquoi pas parler du toilettage du fichier électoral, etc. pour faire que les élections qui vont se positionner à la fin de la transition soient des élections libres, démocratiques et transparentes comme suggéré par tout le monde », appuie Dr Issa Doubragne.

Les objectifs stratégiques de l’Union européenne sont d’accompagner le Tchad dans la réalisation de son développement par la gestion durable des ressources naturelles et de contribuer à la consolidation de la paix et à la mise en œuvre des réformes pour le renforcement de la gouvernance.