Tchad : le ministère de la Sécurité publique reporte des marches prévues le 4 et 5 septembre

Par un communiqué signé ce 1er septembre 2021, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam informe les organisations de la société civile et partis politiques qui ont déposé des demandes de marches ou manifestations pour les 4 et 5 septembre (dont Wakit Tamma qui a annoncé une marche pour le 4 septembre) qu’elles sont reportées. Le ministre demande aux entités concernées de se rapprocher du secrétariat général de son département pour de nouvelles programmes.

Souleyman Abakar Adam justifie cette décision par le fait que les forces de l’ordre seront mobilisées pour l’organisation de la seconde session du baccalauréat prévue le samedi 4 septembre prochain.