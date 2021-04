Tchad : le ministère de la Sécurité indique avoir déjoué des actes terroristes

Dans un communiqué publié le 08 avril, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que les services de la sécurité ont procédé à l’interpellation le 6 et le 8 avril de quelques individus qui ont planifié une attaque à l’aide d’explosifs au siège de la CENI et le saccage des bureaux de vote.

Le communiqué indique que parmi les individus arrêtés figurent des responsables politiques qui ont planifié des actes “terroristes”, notamment “l’attaque à l’aide d’explosifs du siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et le saccage des Bureaux de Vote”.

Le document indique que ce groupe a aussi projeté “l’assassinat ciblé des leaders de partis politiques de l’opposition démocratique et des associations de la société civile pour faire porter la responsabilité au Gouvernement”.

Ensuite le communiqué souligne que ces individus mal intentionnés en intelligence avec des groupes terroristes ont été interpellés à bord des véhicules à vitres fumées, avec des fausses plaques d’immatriculation et en possession des armes de guerre.

Le communiqué note que ces faits sont constitutifs de “tentatives d’actes terroristes, d’assassinats, des atteintes grave à l’ordre public et à la sûreté de l’Etat”. Par conséquent, ajoute le ministre, les personnes appréhendées comme auteurs auteurs, co-auteurs ou complices seront mises à la disposition de la justice.

Enfin, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration rassure l’opinion nationale et internationale que le groupe est complètement démantelé et que la situation est totalement sous contrôle.