Tchad : le MDST invite le gouvernement à “privilégier l’apaisement et la sérénité”

Dans un communiqué, le Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad ( M.D.S.T ) exprime sa profonde amertume et sa grande préoccupation face aux “mauvais traitements” dont est victime le parti les Transformateurs et invite le gouvernement à “privilégier l’apaisement et la sérénité”.

Suite à la convocation de Dr Succès Masra, Président du parti les Transformateurs par le procureur de la République , le Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad ( MDST ) exprime sa profonde amertume et sa grande préoccupation face aux mauvais traitements dont est victime ce parti ce dernier temps.

Selon le communiqué, ces événements interviennent au moment où des efforts sont entrain d’être fait pour l’amener , ainsi que d’autres groupes à prendre part au Dialogue National Inclusif et Souverain ( DNIS ) .



Le MDST invite à travers ce communiqué le Gouvernement à “privilégier l’apaisement et la sérénité afin de ne pas ternir le dialogue sur lequel les tchadiens placent tout leur espoir” .