Tchad : le maréchalat de Déby vu par la presse étrangère

Le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, a été élevé par l’Assemblée nationale à la plus haute distinction militaire. La cérémonie du maréchalat est célébrée le 11 août, date qui correspond à la fête de l’indépendance du Tchad. La presse étrangère a largement relayé cette information.

Les médias étrangers ont apprécié différemment le maréchalat du président Deby. Le journal en ligne Seneplus international dans son article titré ‘’ DITES DÉSORMAIS MARÉCHAL IDRISS DÉBY ITNO’’ a passé en revue avec un regard un peu critique, le discours du maréchal Deby lors de la cérémonie d’élévation – “Je continuerai d’être le premier garant de la liberté de mes concitoyens, a promis le président Deby, 68 ans dont 30 passés au pouvoir, lors d’une cérémonie au Palais de la démocratie, siège de l’Assemblée nationale à N’Djamena où l’anniversaire de l’indépendance a à peine été mentionné’’ a-t-il relayé.

Le magazine Jeune Afrique s’est attardé sur la tenue d’apparat du maréchal tout en rappelant le faste du maréchal Jean Bedel Bokassa : “Idriss Deby dispose désormais lui aussi de ses propres tenues « d’apparat », « de cérémonie » et « de combat »’’ a-t-il souligné.

Radio France Internationale (RFI) à travers son site, a rapporté les propos de l’opposant Saleh Kebzabo sur la cérémonie – « C’est un crime national que de faire coïncider cet évènement avec l’anniversaire de notre indépendance. Le mode de fonctionnement que nous connaissons va faire en sorte que chaque année, on va plutôt privilégier le maréchalat et donc on va reléguer le 11 août 1960 aux calendes grecques. C’est irresponsable et personne ne peut l’accepter. »

La BBC a profité de l’occasion pour retracer les parcours des présidents africains devenus maréchaux tout en vantant le mérite du maréchal tchadien. “L’homme qui a passé plus d’un quart de siècle au pouvoir est largement considéré comme l’une des personnalités les plus influentes et les plus compétentes dans le domaine militaire dans la région’’.