Tchad : le maréchal du Tchad est à Sarh

La ville de Sarh, chef-lieu du Moyen-Chari, constitue la dernière étape de la tournée présidentielle du chef de l’Etat.

Le chef de l’Etat va inaugurer à Sarh, la Nouvelle Société des Textiles du Tchad. Il va également procéder à la Pose de la première pierre du Centre de Formation Professionnelle et Technique de Sarh. Ce projet porté par le Ministère de la Formation Professionnelle vise à faciliter l’insertion des jeunes scolarisés et non scolarisés sur le marché de travail. D’un coût de 29 milliards de F CFA, ce projet est assuré sur financement de la Banque Mondiale. Le Centre de Formation Professionnelle et Technique de Sarh s’inscrit dans le cadre de ce projet.