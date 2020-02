Tchad: le maire de N’Djamena rappelle à l’ordre les propriétaires de quincailleries et de stations de lavage

Le maire de la ville de N’Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, à travers un communiqué rendu public le mardi 18 février 2020, regrette que des quincailleries stockent anarchiquement leurs matériels et matériaux (fers, graviers, tôles, planches, etc.) sur des voies publiques. Ce stockage illégal a de fâcheuses conséquences, notamment la réduction des chaussées, l’obstruction des passages et de nombreux accidents.

A cet effet, il rappelle une fois de plus aux propriétaires de ces commerces à libérer les voies en entreposant leurs marchandises dans des magasins ou autres locaux. Un délai de 15 jours leur est accordé pour s’exécuter. Tout contrevenant verra ses marchandises saisies. Les maires des communes d’arrondissement sont tenus de faire appliquer cette démission.

Dans la même foulée, le maire demande aux propriétaires des stations de lavage de fermer immédiatement boutique. Car leur prolifération actuelle à N’Djamena, sur le long de grandes avenues entraîne la détérioration du bitume.

BACTAR Frank I.