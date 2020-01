Tchad : le maire de la commune du 7e arrondissement et ses conseillers sont à couteau tiré

POLITIQUE – Le maire de la commune du 7eme arrondissement a présenté une liste du personnel à l’IGE pour le paiement de salaire, mais cette liste est contestée par le conseil dudit communal.

Cette liste a été présentée à l’Inspection générale d’État (IGE) par le maire de la commune du 7ème arrondissement Ahmat Mahamat Guémé, pour de raisons de paiement de salaire dont le personnel réclame il y a plusieurs mois.

Cette liste a été contestée par le conseil communal dudit arrondissement. « Cette liste est fictive, car elle ne prend en compte la totalité des employés de la commune. Ahmat Mahamat Guémé a concocté cette liste afin qu’elle recouvre le budget mensuel qu’il a réduit lui-même à environ 7 millions or le budget voté par le conseil lors de la session était de 17 millions », explique le porte-parole du conseil communal, Mbaïressem Djenade Clément. L’avis que partage également le chef du personnel Haroun Bineye : « Ahmat Mahamat Guémé sait que nous réclamons notre argent donc il nous considère comme ses ennemis et non ses employés. Et cette liste de 95 personnes comporte en grande partie le nom des personnes qui n’ont pas de contrat avec la commune>>. Le maire s’est rendu indisponible quand nous l’avons contacté pour sa version.

Pour rappel, le personnel de cette commune réclame 14 mois de salaire depuis l’année dernière mais sans suite favorable jusque-là.

Djimhodoum Serge