Tchad : Le M.12.R demande un dialogue national inclusif en lieu et place du forum national inclusif

Politique – le Mouvement des 12 revendications a fait une communication ce 15 Octobre pour, entre autres, demander l’amélioration des conditions d’études des élèves et étudiants tchadiens, et la tenue d’un dialogue national inclusif.

Cette communication porte sur quatre points. Il s’agit du forum national inclusif qui s’annonce, la récupération des deniers publics, la situation des élèves, étudiants et les relations entre le Tchad et la France.

Selon le M.12.R, ce forum est une machine de farce politique, de conservation et de promotion de division des tchadiens. A cet effet le mouvement « plaide pour un dialogue national inclusif mais pas une farce de forum pour adapter les lois et livrer le peuple tchadien aux pires calvaires».

Pour le M.12.R, le précédent forum est la cause principale du taux élevé de la mortalité et du calvaire des tchadiens ces dernières années et donc, poursuit-il, ce 2ème forum ne pourrait résoudre le problème de la population. Le mouvement demande par ailleurs la dissolution de la CNDP (cadre national de dialogue politique) : « qui sert d’une salle de boxe entre les membres ».

Par contre, le M.12.R croit à un dialogue national inclusif car « dans un pays neutre comme celui-ci, ce dialogue permettra la participation de toutes les couches et de sensibilités politiques, politico-militaires pour la paix et la sortie définitive des crises vécues par les tchadiens».

A l’inspection général d’Etat de réviser le dossier de chaque autorité

les détournements des deniers publics sont également évoqués. Le mouvement invite ainsi l’inspection général d’Etat à réviser le dossier de chaque autorité y compris les enquêtes sur les comptes bancaires au Tchad et à l’étranger. le mouvement demande à la justice de revoir et d’activer le dossier des accusés de détournements comme celui de l’actuel SG du MPS dont le peuple attend la suite.

Le M.12.R demande l’amélioration des conditions d’études des élèves et étudiants…

Pour la situation des étudiants et élèves tchadiens, il se dit consterner au vu des conditions dans lesquelles ceux-ci se trouvent. le M.12.R évoque le manque des bus de transports des étudiants, le manque de cantines et des centres de santé dans certaines universités et écoles du pays.

Par ailleurs, le mouvement encourage le Tchad à amplifier ses relations avec les USA, l’Inde et la Russie pour atteindre son développement durable. Aussi, recommande-t-il au gouvernement de dissoudre ses relations avec la France.