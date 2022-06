Tchad : le groupe Perenco désormais unique exploitant des champs pétroliers de Mangara

HYDROCARBURES – A la suite de la vente des actifs pétroliers de la société Glencore, Perenco est désormais propriétaire unique de PetroChad Mangara (PCM).

La nouvelle est annoncée via un communiqué de presse ce mercredi 15 juin. D’après le document, Perenco a finalisé l’acquisition de la société Glencore qui exploitait le brut tchadien de Mangara à travers PetroChad Mangara (PCM). Par cette opération, Perenco détient désormais la totalité des actifs pétroliers d’exploitation, de forage et d’extraction de la société Glencore au Tchad. PCM est l’opérateur des champs pétroliers de Mangara, Badila et Krim dans le bassin de Doba.

Avec l’acquisition, le nouveau exploitant indique que “les opérations vont reprendre maintenant avec un retour attendu au niveau de production précédente de 16 000 baril/j à court terme”.

Satisfait de l’opération d’acquisition, le directeur général du groupe Perenco, Benoît de la Fourchadière, a exprimé son désir de relancer au plus l’exploitation. “Nous sommes impatients de travailler avec les autorités tchadiennes pour relancer la production de ces importants champs. Nous pensons que Perenco est particulièrement bien placé pour apporter une contribution significative au développement responsable du secteur des hydrocarbures au Tchad, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.“

Sur la question des ex-employés de PCM, le directeur du groupe Perenco n’exclut pas leur intégration. “Nous souhaitons la bienvenue au personnel de PCM au sein du groupe Perenco. Ils rejoignent un réseau de 6 800 professionnels dans 15 pays, et nous comptons sur un avenir de collaboration mutuellement bénéfique“, a déclaré Benoît de la Fourchadière.

Le groupe Perenco est un producteur indépendant d’hydrocarbures à l’international depuis 1992. Il intervient sur l’ensemble du cycle, de l’exploration au démantèlement.