Tchad: le GRA-Appel du 1er juin dénonce les attaques contre les manifestants

Dans un communiqué de presse, le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel (GRA-Appel) du 1er juin, réitère son appel à un dialogue apaisé dans le cadre d’une conférence nationale inclusive et souveraine. Il dénonce aussi les attaques de tout genre contre les manifestants.

Le GRA-Appel du 1er juin s’insurge contre les attaques contre Wakit Tamma et le parti Les Transformateurs. ”Les Tchadiens dans leur très grande majorité souffrent de l’aggravation de la pauvreté et des services sociaux, notamment de santé, d’éducation et d’alimentation. Ils ont besoin de mesures et de perspectives d’espoir, et les autorités ne peuvent espérer durablement continuer à leur imposer le système qui a conduit à cette misère, en utilisant les gaz lacrymogènes, les bâtons et les armes”, déplore-t-il.

Comment peut-on dialoguer avec Wakit Tamma et ses démembrements par des menaces et des injonctions ?, se demande le Groupe, tout en rappelant à ses débuts avoir appelé à un dialogue apaisé dans le cadre d’une conférence nationale souveraine.

« Nous serons appelés à nous surpasser pour nous soumettre à toutes les résolutions qui seront issues du dialogue national inclusif. Elles seront pleinement exécutoires car elles traduiront la volonté ultime du peuple tchadien souverain. Aucune composante de la Nation ne doit être exclue du dialogue », déclarait le président du Conseil militaire de transition (CMT), lors de sa rencontre avec le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI).

Le GRA-Appel du 1er juin salue cette acceptation de la souveraineté de la rencontre du dialogue national. Cependant, poursuit le document, cette souveraineté, pour être valable et consensuelle, doit être strictement liée à l’inclusivité et à la participation effective et équilibrée de toutes les forces vives de la Nation.

Voici les thématiques proposées par ce Groupe pour le dialogue à venir :