Guéra : Après la manifestation d’Abtouyour, le gouverneur Dago Yacoub appelle au calme

Ce mardi 20 janvier, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub a effectué une visite de travail à Bitkine, dans le département d’Abtouyour.

L’objectif de sa visite est de sensibiliser la population sur la question de la pandémie du coronavirus, le problème entre éleveurs-agriculteurs, la détention illégale des armes de guerre et l’organisation des manifestations contre les institutions de l’Etat.

Le préfet du département d’Abtouyour, Ahmat Choua Rozi, a dans son intervention souligné que le contexte sanitaire mondial dominé par le covid-19 n’a pas épargné le Tchad en général et la province du Guéra en particulier. Ce qui l’amène à lancer un appel à toutes les couches sociales de respecter les mesures barrières.

Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub a, pour sa part, rappelé les points saillants de la cohabitation pacifique, l’interdiction formelle de la détention d’armes de guerre par les civils ainsi que la garantie de la sécurité des personnes et des biens.

Il exhorte les autorités administratives, les responsables des forces de défense et de sécurité de contribuer à la préservation de la paix, gage du développement harmonieux du Tchad.

Cependant, le gouverneur met en garde les individus qui organisent les manifestations contre les institutions de l’Etat.” Cette pratique doit cesser immédiatement pour faire place à l’ordre et à la discipline, car quelque soit la nature du problème, les citoyens ont le droit d’exprimer leurs besoins par écrit en saisissant les autorités administratives.”Selon Dago Yacoub, la mobilisation en masse pour user de la violence ne peut qu’aggraver les problèmes et que seuls le dialogue et la concertation peuvent contribuer à la résolution d’un problème.

Pour rappel, cette sortie du gouverneur fait suite à une manifestation organisée par des jeunes d’Abtouyour pour demander le départ du responsable du centre de santé de ladite localité. Il est accusé de ”mauvaise gestion”.

Signalons que depuis sa nomination à la tête de la province du Guéra, c’est pour la première fois que le gouverneur Dago Yacoub effectue une visite de travail dans ce département.

Béchir Badjouri