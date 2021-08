Par le biais d’un avis au public signé le 4 août dernier, le Directeur des affaires politiques et de l’Etat civil du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation informe que “la réception des nouveaux dossiers d’associations et de partis politiques est suspendue pour une période de cinq (5) mois… à l’effet de permettre l’évaluation de tous les dossiers en instance”.

Il justifie cette décision par le nombre pléthorique des dossiers en instance de traitement au ministère.