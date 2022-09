Tchad : le gouvernement réglemente l’usage des armoiries

A travers un décret publié ce samedi, le gouvernement définit les types de documents qui doivent porter les armoiries et les personnalités autorisées à en faire usage.

Selon ce décret, les armoiries ne peuvent être utilisées que sur les correspondances et actes officiels à savoir les passeports, les monuments, les bâtiments publics et à l’occasion des cérémonies officielles. La reproduction des armoiries à des fins commerciales ou publicitaires est proscrite sauf au profit de l’État, à l’occasion des grandes manifestations d’intérêt national et sur autorisation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, poursuit le décret. Par ailleurs, leur reproduction sur les livres et imprimés est subordonnée à l’autorisation préalable du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

En revanche selon le décret quiconque utilisera sans qualité ou reproduira sans autorisation les armoiries de la République sur des objets ou marchandises , ou exposera , offrira , cèdera , ou diffusera des objets ou marchandises comportant leur reproduction non autorisée sera punie des peines prévues au code pénal notamment aux articles 160 et suivants et 248 et suivants .

Seul le Président de la République et les personnalités suivantes sont autorisées à faire usage des armoiries sur leurs cartes professionnelles et cartes de visites, enveloppes, et papiers de correspondance: le Premier Ministre et les membres du gouvernement, les membres du Cabinet du Président de la République, les membres du Cabinet du Premier Ministre, les Présidents des grandes institutions de la République , les Ambassadeurs et Consuls, Secrétaires. Sont autorisés aussi à en faire usage les inspecteurs généraux et directeurs généraux des départements ministériels ou des structures qui leur sont rattachées, les autorités administratives, gouverneurs, des généraux, et Préfets , Secrétaires généraux et enfin le Maire de la Ville de N’Djaména .